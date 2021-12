Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: avis favorable de l'UE sur le Keytruda information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Des experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) ont recommandé vendredi une autorisation de mise sur le marché pour le Keytruda dans le traitement du cancer du rein, élargissant encore un peu plus le domaine d'action de l'immunothérapie vedette de Merck.



L'opinion du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA concerne l'homologation de Keytruda dans le traitement d'appoint de certains cancers du rein après une chirurgie.



Merck précise que l'avis favorable du CHMP se base sur les données d'une étude clinique de phase 3 ayant montré que Keytruda réduisait de 32% le risque de récurrence de la maladie ou de décès par rapport au placebo.



Les recommandations de ce comité d'experts - qui se réunit chaque mois - sont généralement ratifiées par la Commission européenne au bout de quelques mois.



En l'occurrence, Merck dit attendre une décision de Bruxelles dans le courant du premier trimestre 2022.





