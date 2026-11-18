Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé l'arrêt complet du programme de développement clinique du nemtabrutinib (MK-1026). Ce traitement était évalué chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), de lymphome lymphocytique à petits lymphocytes (LPL) et d'autres hémopathies malignes.

ette décision fait suite à l'examen des résultats d'un essai de phase 3 par un comité externe de surveillance des données, qui a suggéré que les bénéfices du traitement pourraient ne pas l'emporter sur les risques encourus. Après avoir confirmé ces conclusions par une analyse de l'ensemble des données disponibles, Merck a choisi de stopper l'essai ainsi que l'intégralité du programme, y compris les autres études de phase 3.

Le groupe indique informer actuellement les investigateurs des essais concernés et recommande aux patients de consulter leur équipe médicale pour définir les prochaines étapes de leur prise en charge. Les analyses des données de ces études se poursuivent et leurs résultats seront communiqués à la communauté scientifique.