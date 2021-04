Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : arrêt d'un développement dans la Covid-19 Cercle Finance • 15/04/2021 à 15:51









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors États-Unis et Canada) annonce l'arrêt du développement, pour le traitement des patients hospitalisés atteints de Covid-19, du MK-7110, produit acquis en décembre 2020 dans le cadre de son rachat d'OncoImmune. Le groupe de santé rappelle que la FDA des États-Unis lui a indiqué que des données supplémentaires, au-delà de l'étude menée par OncoImmune, seraient nécessaires pour appuyer une éventuelle demande d'autorisation d'utilisation d'urgence. Aussi, compte tenu des délais nécessaires et des incertitudes techniques, cliniques et réglementaires, Merck a décidé de concentrer ses efforts sur l'avancement du molnupiravir et sur la production du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.49% MERCK NYSE +0.59%