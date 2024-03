Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: approbation de Winrevair aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Merck & Co annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Winrevair pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'adulte, afin d'augmenter la capacité d'exercice, d'améliorer la classe fonctionnelle OMS et réduire le risque d'aggravation clinique.



Cette approbation se fonde sur l'essai de phase 3 SLARLAR ayant montré que le produit, combiné à une thérapie de fond, a considérablement amélioré la capacité d'exercice et de multiples mesures secondaires importantes par rapport à la thérapie de fond seule.



Winrevair est administré une fois toutes les trois semaines par injection sous-cutanée. Merck estime que le médicament sera disponible pour la délivrance dans certaines pharmacies spécialisées aux États-Unis d'ici la fin du mois d'avril.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +0.18%