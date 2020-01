Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : approbation dans le cancer de la vessie Cercle Finance • 09/01/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Merck & Co annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé Keytruda comme monothérapie pour le traitement de certains patients atteints de cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire, à risque élevé, et ne répondant pas au Bacille de Calmette-Guérin. Le laboratoire pharmaceutique précise que cette approbation concerne les patients atteints pas la maladie avec carcinome in situ (CIS), avec ou sans tumeurs papillaire, qui sont inéligibles à ou qui ont choisi de ne pas subir de cystectomie.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.53% MERCK NYSE +0.32%