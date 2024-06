Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: approbation aux USA du vaccin canin contre la grippe information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Merck Animal Health a annoncé l'approbation par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) de Nobivac NXT Canine Flu H3N2, un nouveau vaccin pour protéger les chiens contre la grippe canine H3N2.



Ce vaccin, utilisant une technologie de particules d'ARN 'révolutionnaire', sera disponible dans les cliniques vétérinaires à travers le pays à la fin de cet été, assure le laboratoire.



Il s'agit du premier et unique vaccin contre la grippe canine basé sur cette technologie, offrant une protection optimisée tout en garantissant confort et sécurité.



Le vaccin est destiné aux chiens en bonne santé âgés de huit semaines ou plus, souligne Merck.





