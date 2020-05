Merck : acquisition de Themis

(CercleFinance.com) - Merck & Co annonce un accord définitif pour l'acquisition de Themis, société non cotée et spécialisée dans les vaccins et les thérapies de modulation immunitaire pour les maladies infectieuses et le cancer, pour une somme non précisée.

Le laboratoire pharmaceutique explique que cette acquisition devrait accélérer le développement du vaccin expérimental de Themis pour le Covid-19, vaccin en phase préclinique et pour lequel les études cliniques devraient démarrer plus tard en 2020.

En lien avec cette transaction, Merck a signé un protocole d'accord avec l'Institut Pasteur et le CEPI reflétant leur engagement à traiter la pandémie de Covid-19 en proposant un vaccin à des tarifs abordables partout dans le monde.