Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : acquisition de Pandion Therapeutics Cercle Finance • 25/02/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Pandion Therapeutics, une société biotechnologique spécialisée dans le traitement des maladies auto-immunes, pour un montant de 1,85 milliard de dollars. Aux termes de l'accord, le géant pharmaceutique américain a prévu de lancer une offre publique d'achat amicale de 60 dollars pour chaque titre Pandion, qui a clôturé hier soir à un cours de 25,6 dollars sur le Nasdaq. Merck explique que Pandion s'est spécialisé dans les lymphocytes dits 'T régulateurs' (Treg), des cellules immunitaires qui empêchent que chaque individu déclenche des réactions immunitaires contre ses propres organes, une approche conforme à sa stratégie de multiplier les pistes thérapeutiques. Pandion a annoncé cette année qu'une étude clinique de Phase 1a visant à étudier l'innocuité et la tolérance d'une molécule dérivée de ses travaux, baptisée 'PT101', avait atteint ses objectifs. La biotech espère la développer pour le traitement des patients atteints de rectocolite hémorragique et d'autres maladies auto-immunes. D'après Merck, l'opération devrait être bouclée dans le courant du premier semestre.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%