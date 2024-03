Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: acquisition de Harpoon Therapeutics finalisée information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Harpoon Therapeutics. Cette structure devient ainsi une filiale en propriété exclusive de Merck, et les actions ordinaires de Harpoon ne seront plus cotées en bourse ni cotées au Nasdaq.



' Nous sommes ravis d'accueillir nos collègues de Harpoon chez Merck et sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser un nouveau portefeuille d'activateurs de lymphocytes T, notamment le MK-6070 ', a commenté le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories.



Le MK-6070 est actuellement évalué dans le cadre d'un essai de phase 1/2 , ainsi que lorsqu'il est associé à l'atezolizumab chez certains patients atteints cancer du poumon à petites cellules (SCLC).



Merck rappelle aussi qu'en mars 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé la désignation de médicament orphelin au MK-6070 pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules.





