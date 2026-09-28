Merck acquiert une licence pour le médicament anticancéreux SciBrunch dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 2,13 milliards de dollars

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Merck MRK.N a annoncé lundi qu'elle verserait jusqu'à 2,13 milliards de dollars dans le cadre d'un accord mondial de licence conclu avec la société chinoise SciBrunch Therapeutics pour obtenir les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d'un traitement expérimental contre le cancer.

Cet accord souligne les efforts déployés par Merck pour élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux, alors que la société se prépare à l'expiration, d'ici la fin de la décennie, du brevet de Keytruda, son immunothérapie la plus vendue.

* Cet accord, qui a été finalisé, donne à Merck l’accès au SPR2015, un candidat-médicament oral ciblant la mutation KRAS G12D, l’une des mutations cancérigènes les plus courantes observées dans les cancers du pancréas, du côlon et du poumon.

* SciBrunch recevra un paiement initial de 400 millions de dollars et pourra prétendre à des paiements d’étapes potentiels pouvant atteindre 1,73 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

* Merck a indiqué que cette transaction entraînerait une charge avant impôts de 400 millions de dollars, soit environ 13 centimes par action, dans ses résultats du troisième trimestre 2026.

* Le SPR2015 est en phase de développement préclinique et n’a pas encore fait l’objet d’essais chez l’homme.

* Les données précliniques présentées plus tôt cette année ont montré que le médicament réduisait la croissance tumorale dans des modèles de laboratoire et animaux de cancers présentant la mutation KRAS G12D, ont indiqué les deux sociétés.