Merck: achète la branche aquatique de Elanco Animal Health

(CercleFinance.com) - Merck Animal Health a finalisé l'acquisition de la branche aquatique de Elanco Animal Health.



Cette acquisition renforce sa position dans l'industrie aquatique en offrant un portefeuille complet de produits pour la santé des poissons, y compris des vaccins, des traitements antiparasitaires, des compléments pour l'eau et des produits nutritionnels.



Les produits innovants acquis comprennent CLYNAV, un vaccin destiné au saumon atlantique, et IMVIXA, un traitement antiparasitaire pour les poux de mer.



'La demande croissante de protéines et de sécurité alimentaire motive l'utilisation accrue de ces produits pour garantir une alimentation de qualité et protéger la santé publique', souligne Merck.





