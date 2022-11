Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: accord pour l'acquisition d'Imago BioSciences information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Imago BioSciences, à un prix de 36 dollars par action en numéraire, représentant une valeur totale de l'ordre de 1,35 milliard de dollars.



Cette société biopharmaceutique développe de nouveaux médicaments pour le traitement des néoplasmes myéloprolifératifs et d'autres maladies de la moelle osseuse. Son bomedemstat est actuellement évalué dans plusieurs essais cliniques de phase 2.



Merck lancera une OPA dont la réalisation sera soumise à certaines conditions, dont l'apport d'actions représentant au moins la majorité du nombre total d'actions d'Imago. La transaction devrait être conclue au premier trimestre 2023.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.80% MERCK NYSE +1.86%