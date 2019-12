Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : accord pour l'acquisition d'ArQule Cercle Finance • 09/12/2019 à 13:12









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord), annonce un accord définitif pour l'acquisition d'ArQule à un prix de 20 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur des fonds propres de l'ordre de 2,7 milliards de dollars. Cette société biopharmaceutique, dont les titres sont cotés en Bourse, est spécialisée dans la recherche et le développement d'inhibiteurs de kinase pour le traitement de patients atteints de cancers et d'autres maladies. Le géant américain de la santé va initier une offre publique d'achat sur les actions ArQule en circulation, offre dont la finalisation, qui sera soumise à certaines conditions, devrait intervenir au début du premier trimestre 2020.

