Merck: accord étendu avec Daiichi Sankyo

(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir étendu son accord mondial avec Daiichi Sankyo afin d'y inclure le MK-6070.



Développé par Merck, ce médicament sera ainsi commercialisé conjointement dans le monde par les deux partenaires, sauf au Japon où Merck conservera les droits exclusifs et en assurera la fabrication et l'approvisionnement.



Le MK-6070, destiné au traitement du cancer du poumon à petites cellules (SCLC) et des tumeurs neuroendocrines, est en phase d'essai clinique 1/2.



Les entreprises évalueront son utilisation combinée avec l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) pour le traitement du SCLC.



Les responsables des deux entreprises ont exprimé leur enthousiasme pour cette collaboration, soulignant l'urgence de nouvelles thérapies pour le SCLC.





