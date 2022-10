Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: accord en vue pour un nouveau vaccin anti-Ebola information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - IAVI, une organisation internationale à but non lucratif, s'est dit mardi sur le point de trouver un accord avec Merck en vue du développement d'un vaccin contre la souche soudanaise du virus Ebola qui sévit actuellement en Ouganda.



Le géant pharmaceutique américain prévoit en effet de produire et de fournir à IAVI des flacons de vaccin expérimental afin de soutenir son programme en cours.



Ce projet de vaccin serait basé sur la même plateforme utilisée par Merck pour la fabrication d'Ervebo, son vaccin à dose unique contre la souche zaïroise d'Ebola, qui a déjà été approuvé aux Etats-Unis, en Europe et dans plusieurs pays d'Afrique.





