Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: accord en vue d'un rachat de Caraway Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de la société biopharmaceutique américaine Caraway Therapeutics pour un montant qui pourrait atteindre 610 millions de dollars.



Aux termes de l'accord, le géant américain de la santé prévoit de racheter, via une filiale, l'intégralité des actions en circulation de Caraway, une opération approuvée par le conseil d'administration de cette dernière.



Basée à Cambridge (Massachusetts), Caraway Therapeutics s'est spécialisée dans le traitement des maladies génétiques neurodégénératives et rares via une approche d'activation du recyclage cellulaire qui permet d'éliminer les substances toxiques et les composants cellulaires défectueux en modulant la fonction lysosomale.



Merck précise que le montant payé devrait inclure des paiements d'étape liés au franchissement de certains objectifs de développement.



Le groupe pharmaceutique était, depuis 2018, actionnaire de Caraway Therapeutics via son fonds de capital-risque MRL.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%