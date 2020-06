Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : accord de recherche avec Yumanity Cercle Finance • 24/06/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique américaine Yumanity a annoncé mercredi la signature d'un accord de recherche avec le géant Merck portant sur le développement de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives. Aux termes de cette collaboration, Merck aura la possibilité de faire l'acquisition des droits exclusifs sur deux molécules expérimentales de Yumanity faisant l'objet d'études dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la démence de type fronto-temporal. En plus d'un versement initial dont le montant n'a pas été divulgué, Yumanity pourrait recevoir des paiements d'étape susceptibles d'atteindre 500 millions de dollars en fonction de l'avancées des projets. Merck a également annoncé mercredi qu'il présenterait un certain nombre de résultats cliniques à l'occasion de la Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra de manière virtuelle le mois prochain. Le groupe américain prévoit notamment de dévoiler des données de Phase 2b sur l'islatravir, son nouveau traitement expérimental de la maladie.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.58% MERCK NYSE +0.53%