Merck: accord de recherche avec Absci dans l'IA

(CercleFinance.com) - L'américain Absci Corporation a annoncé vendredi avoir conclu un accord de recherche avec Merck portant sur la conception d'une plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la découverte de nouveaux médicaments.



Aux termes de la collaboration, Absci aura recours à sa technologie d'acides aminés non standard, baptisée 'Bionic Protein', en vue de fournir à Merck des enzymes pouvant être utilisés dans ses procédés de biofabrication.



Cet accord déclenchera un paiement d'étape immédiat, accompagné d'autres versements, à Absci.



Merck aura la possibilité, de son côté, de sélectionner jusqu'à trois cibles issues de leur accord de collaboration et de conclure un partenariat en vue du développement d'un médicament.



Dans ce dernier cas, Absci serait éligible à la réception de 610 million de dollars, un montant auquel pourraient s'ajouter de futures redevances sur les ventes du produit.





