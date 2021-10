Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : accord de licence sur le molnupiravir avec la MPP information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - Merck annonce la signature d'un accord de licence volontaire avec la Medicines Patent Pool (MPP), une organisation internationale des Nations Unies, afin de permettre un accès mondial abordable au molnupiravir, son médicament antiviral oral expérimental contre le Covid, dans 105 pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Selon les termes de l'accord, MPP sera autorisé à octroyer davantage de sous-licences non exclusives aux fabricants et à diversifier la base de fabrication. Par conséquent, Merck, Ridgeback Biotherapeutics et Emory University ne recevront pas de redevances pour les ventes de molnupiravir dans le cadre de cet accord tant que le Covid restera classé en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé.

