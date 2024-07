Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: accord de licence avec Orion Corp. pour opevesostat information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Merck et Orion Corporation ont exercé une option de conversion de leur accord de co-développement pour l'opevesostat en une licence mondiale exclusive pour Merck.



Cette décision permet à Merck de poursuivre le développement et la commercialisation de l'opevesostat.



Merck et Orion ont lancé deux essais cliniques de phase 3 pour l'opevesostat, visant à traiter le cancer de la prostate résistant à la castration métastatique.



Orion recevra des paiements d'étapes de développement, réglementaires, et basés sur les ventes, ainsi que des redevances sur les ventes nettes.



De son côté, Merck assumera toutes les dépenses de développement et de commercialisation, tandis qu'Orion se concentrera sur d'autres candidats prometteurs.



La licence exclusive est soumise à l'approbation réglementaire et devrait entrer en vigueur au troisième trimestre de 2024.





Valeurs associées MERCK 128,35 USD NYSE +3,70%