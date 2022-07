Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: accord de licence avec le chinois Kelun-Biotech information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - La société biotechnologique chinoise Kelun-Biotech a annoncé mardi la signature d'un accord de licence et de collaboration avec le géant pharmaceutique américain Merck portant sur le développement d'un anticorps destiné au traitement des tumeurs solides.



Aux termes du partenariat, Kelun-Biotech a accordé à Merck les droits exclusifs en vue de développer, de fabriquer et de distribuer un médicament immunoconjugué, c'est-à-dire un anticorps armé d'une chimiothérapie.



En contrepartie, Kelun-Biotech va recevoir un versement initial de 35 millions de dollars, un montant auquel pourraient s'ajouter d'autres paiements d'étape de 901 millions de dollars, sans compter les redevances sur les ventes éventuelles du produit en cas de commercialisation.



A noter par ailleurs qu'Astellas Pharma et Seagen ont fait part ce mardi des résultats positifs d'une étude de phase 1b/2 évaluant Padcev en association avec Keytruda, l'immunothérapie-vedette de Merck, dans le traitement du cancer de la vessie non opérable, qu'il soit localement avancé ou métastatique.





