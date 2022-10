Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: accord de licence avec Gates MRI information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 14:51









(CercleFinance.com) - erck annonce avoir signé un accord de licence avec le 'Bill & Melinda Gates Medical Research Institute (Gates MRI)' portant sur deux candidats antibactériens.



Ces deux composés, baptisés MK-7762 et MK-3854 ont été découverts par les équipes de Merck dans le cadre du TB Drug Accelerator (TBDA), une collaboration rassemblant sociétés biopharmaceutiques, organismes de recherche et universités afin d'accélérer le développement de nouvelles thérapies contre la tuberculose. L'initiative a été lancée sous l'égide et avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates.



Désormais licenciés par Gates MRI, les deux antibactériens pourraient potentiellement être inclus dans de futurs schémas thérapeutiques antituberculeux, confirme le Dr Emilio Emini, directeur général de l'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates.



'Grâce à l'expertise et aux capacités de Gates MRI, les MK-7762 et MK-3854 sont désormais positionnés pour une évaluation rigoureuse de leur potentiel en tant que composants de nouveaux schémas thérapeutiques de traitement de la tuberculose', confirme le Dr Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories





Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.63% MERCK NYSE +0.41%