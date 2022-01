Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Merck: accord de fourniture de molnupiravir avec l'UNICEF information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 13:13

(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord) et Ridgeback Biotherapeutics annoncent la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme avec l'UNICEF afin de faciliter un large accès mondial au molnupiravir, leur médicament antiviral oral expérimental contre la Covid-19.



En vertu de cet accord, Merck allouera jusqu'à trois millions de doses de molnupiravir à l'UNICEF tout au long du premier semestre 2022 pour distribution dans plus de 100 pays à revenu faible et intermédiaire conformément aux autorisations réglementaires.



Pour rappel, le groupe de santé développe le molnupiravir en collaboration avec Ridgeback Biotherapeutics et son utilisation a été autorisée dans plus de 10 pays, dont les États-Unis, le Royaume Uni, le Japon et Taïwan.