Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: accord de collaboration avec Orna Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 14:10









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration avec Orna Therapeutics, une société biotechnologique américaine spécialisée dans les ARN circulaires.



Le géant pharmaceutique américain précise que ce partenariat vise à découvrir, développer et commercialiser des vaccins et agents thérapeutiques pouvant être utilisés dans les domaines des maladies infectieuses et de l'oncologie.



Aux termes de l'accord, Merck versera un premier paiement d'étape de 150 millions de dollars à Orna, montant auquel pourraient s'ajouter jusqu'à 3,5 milliards de dollars sous forme de jalons et de royalties sur les ventes futures des médicaments éventuellement commercialisés.



Merck précise qu'Orna conservera les droits sur sa plateforme technologique, qu'il continuera d'explorer en propre, notamment dans le domaine des maladies génétiques.



Le groupe a prévu d'investir quelque 100 millions de dollars dans le dernier tour de table effectué par Orna.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE -0.46%