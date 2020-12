Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : accord avec Washington pour un traitement de la Covid Cercle Finance • 23/12/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce un accord avec le gouvernement des Etats-Unis pour soutenir le développement, la fabrication et la distribution initiale de MK-7110 pour le traitement de patients atteints de formes sévères à critiques de Covid-19. L'accord pourra entrer en vigueur en cas d'obtention d'une autorisation d'utilisation en urgence. Actuellement en étude clinique de phase III, ce produit expérimental a été racheté par Merck dans le cadre de son acquisition d'OncoImmune. Merck recevra jusqu'à environ 356 millions de dollars pour fabriquer et fournir 60.000 à 100.000 doses de MK-7110 au gouvernement américain à horizon du 30 juin 2021, de façon à répondre aux objectifs de l'Opération Warp Speed.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.54% MERCK NYSE +0.16%