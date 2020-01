Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : a finalisé l'acquisition d'ArQule Cercle Finance • 16/01/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Merck a déclaré avoir finalisé son offre de 2,7 milliards de dollars sur ArQule ce qui va permettre au groupe d'étendre son portefeuille de traitements contre le cancer. Le fabricant américain de médicaments a annoncé la réussite de l'offre pour toutes les actions en circulation d'ArQule, au prix de 20 dollars par action. Merck a déclaré que 103,4 millions d'actions ont été apportées lors de l'appel d'offres, ce qui représente environ 75,3% du capital social de l'entreprise. Merck a déclaré avoir finalisé l'acquisition aujourd'hui grâce à la fusion d'une unité en propriété exclusive avec ArQule, ce qui signifie qu'ArQule est officiellement devenue l'une de ses filiales. Cela signifie également que les actions d'ArQule ne seront plus cotées ou négociées sur le Nasdaq.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.98% MERCK NYSE -0.34%