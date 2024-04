Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: 1ère patiente dans une étude sur raludotatug information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Merck et son partenaire Daiichi Sankyo ont annoncé aujourd'hui qu'une première patiente avait reçu une dose dans le cadre d'un essai de phase 2/3 évaluant l'efficacité et la sécurité du raludotatug deruxtecan (R-DXd) expérimental chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine.



La partie de phase 2 de l'essai sera menée pour identifier la dose de raludotatug deruxtecan à utiliser dans la partie de phase 3 de l'essai, qui évaluera le raludotatug deruxtecan par rapport au traitement par chimiothérapie.



Le raludotatug deruxtecan est un conjugué anticorps-médicament (ADC) spécialement conçu et découvert par Daiichi Sankyo et développé conjointement avec Merck.



'Nous sommes impatients de travailler avec nos collègues de Daiichi Sankyo pour évaluer plus en détail le potentiel du raludotatug deruxtecan à fournir une nouvelle option de traitement aux patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine', a commenté Marjorie Green, vice-présidente principale et directrice d'oncologie de stade avancé, développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE +1.20%