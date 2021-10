Mercialys vise toujours un résultat des opérations (FFO) par action au moins stable cette année

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur le plan financier, Mercialys confirme anticiper, hors impacts d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire d'ici à la fin de l'année et d'un éventuel non-respect par l'État de ses engagements à l'égard des enseignes affectées par les fermetures administratives, un résultat des opérations (FFO) par action au moins stable en 2021 par rapport à 2020.

S'agissant de l'avenir, Mercialys examinera, au cours de ses différentes réunions du 4ème trimestre 2021, la question d'un éventuel versement d'acompte sur dividende d'ici à la fin de l'exercice, en fonction des évolutions sanitaires, opérationnelles et économiques.

Vincent Ravat souligne également que " le déploiement des aides sur lesquelles l'Etat français s'est engagé pour permettre aux commerçants d'honorer le paiement de leurs loyers au titre des périodes de fermetures administratives de 2021 reste néanmoins indispensable pour normaliser pleinement la relation entre bailleurs et enseignes ".

" Les performances des sites de Mercialys amorcent à ce titre leur retour progressif vers des niveaux constatés historiquement, les indicateurs opérationnels et financiers à fin septembre 2021 étant en amélioration tendancielle par rapport à ceux à fin juin 2021 ", a ajouté le dirigeant. Cette dynamique est notamment portée par une reprise des développements immobiliers des enseignes.

(AOF) - Mercialys a fait le point lundi soir sur son activité au titre des neuf premiers mois de son exercice 2021. Ainsi, la foncière a dégagé des revenus locatifs de 128,6 millions d’euros à fin septembre, en baisse de 7,1% par rapport à fin septembre 2020. « Après 18 mois d’activité massivement perturbée, les centres commerciaux commencent à entrevoir une normalisation de leur environnement sur fond d’amélioration de la situation sanitaire et économique », a commenté Vincent Ravat, le directeur général de Mercialys.

