Mercialys: vente de quatre hypermarchés

(CercleFinance.com) - Mercialys fait part de la vente de quatre hypermarchés à un club deal formé par Foncière Magellan, MTV Capital et Ciméa Patrimoine, actifs dont Mercialys était propriétaire à 51%, le solde étant détenu par un fonds géré par BNP Paribas REIM France.



Le montant total de cette opération ressort à 117,5 millions d'euros net vendeur. Elle contribuera à une amélioration du ratio d'endettement (Loan To Value) qui ressortirait à 38,3% hors droits en proforma contre 38,9% à fin 2023.



L'arbitrage de ces hypermarchés exploités par Auchan répond à la politique de rotation régulière du patrimoine de la foncière et d'équilibre permanent de son exposition locative. Cette cession dote aussi Mercialys de moyens accrus pour sa stratégie de croissance.





