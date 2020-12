Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : vend le Monoprix d'Asnières s/Seine pour 30,8ME Cercle Finance • 21/12/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir cédé le Monoprix d'Asnières-sur-Seine (92), rue des Bourguignons, sur la base d'un prix net vendeur de 30,8 ME, soit au-dessus de sa valeur d'expertise à fin juin 2020 et à un taux sensiblement inférieur au taux de rendement moyen d'expertise du patrimoine de 5,49%. Pour Mercialys, cette opération s'inscrit dans la dynamique de renforcement de sa liquidité, de maitrise de son ratio d'endettement et de diminution de son exposition globale à son premier locataire. L'acquéreur, quant à lui, envisage de s'appuyer sur la situation locative existante, sécurisée par l'activité pérenne de Monoprix, parfaitement implanté dans sa zone de chalandise, afin de développer un projet immobilier plus ambitieux sur ce site, indique le communiqué de Mercialys. .

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -3.39%