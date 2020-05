MERCIALYS : tous des centres commerciaux sont réouverts depuis le 11 mai 2020

(AOF) - Mercialys a indiqué que suite à l'autorisation de réouverture des commerces et la levée du confinement de la population décrétées par le gouvernement, les centres commerciaux du groupe ont été en mesure d'accueillir à nouveau, dès le 11 mai 2020, du public sur la totalité de leur surface commerciale (hors espaces de loisirs et restauration sur place). La société ajoute que cette réouverture intégrale des centres, effectuée dans des conditions de santé et sécurité optimales, s'accompagne d'un niveau de fréquentation satisfaisant, témoin de l'ancrage des sites au sein de leurs communautés.

