Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: toujours distingué en ESG par Sustainalytics information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce maintenir, pour la troisième année de suite, son statut de leader sectoriel et régional en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par l'agence de notation extra-financière Sustainalytics.



La foncière d'immobilier commercial est ainsi jugée par l'agence comme présentant des risques négligeables de subir des impacts financiers substantiels liés aux facteurs ESG matériels avec une note de 8,8/100 en 2023.



Sustainalytics travaille avec des centaines de gestionnaires d'actifs et de fonds de pension, qui intègrent les informations et les évaluations ESG et de gouvernance d'entreprise à leurs processus d'investissement.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris 0.00%