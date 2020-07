Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : stabilité du FFO au 1er semestre Cercle Finance • 28/07/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Mercialys publie un ANR triple net EPRA à 19,90 euros par action au 30 juin, en baisse de 2,4% sur 12 mois, ainsi qu'un résultat des opérations (FFO) du premier semestre 2020 stable en comparaison annuelle, à 63 millions d'euros. La foncière d'immobilier commercial a observé une baisse des loyers facturés à périmètre constant de -0,8%, largement impactés par les effets de la crise sanitaire, alors que la croissance à périmètre constant à fin mars 2020 affichait +3,1%. Estimant que 'la croissance organique n'apparait plus comme un indicateur pertinent pour 2020', Mercialys attend un FFO par action en baisse entre 10% et 15% par rapport à 2019, et précise que son dividende s'établira dans une fourchette de 70% à 95% du FFO 2020.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -1.72%