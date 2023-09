Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: soutenu par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Mercialys s'adjuge près de 3% avec le soutien d'Oddo BHF, qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre de la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial, avec un objectif de cours rehaussé de 8,2 à 10 euros.



Après un roadshow avec les dirigeants, le bureau d'études estime que 'la restructuration financière en cours de Casino offre davantage de visibilité sur la capacité de Mercialys à percevoir ses loyers et réduire son exposition sur son premier locataire'.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +3.06%