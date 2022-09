Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: soutenu par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 15:45









(CercleFinance.com) - Mercialys prend plus de 3% avec le soutien d'Oddo BHF, qui relève son opinion sur le titre de la foncière d'immobilier commercial directement de 'sous-performance' à 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 9,8 à 10,2 euros.



'Nous nous attendons à une revalorisation du titre à court terme à un niveau comparable par rapport à ses pairs une fois que l'Equity Swap Casino aura été complètement liquidé, et le titre offre aujourd'hui un rendement dividende 2022 attractif de 12,1%', estime l'analyste.





