Mercialys: série de mesures pour la sobriété énergétique information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 11:56

(CercleFinance.com) - Mercialys a dévoilé vendredi une série de mesures de sobriété énergétique visant à atteindre l'objectif de réduction de 10% de la consommation d'énergie fixé par le gouvernement.



La société foncière française, spécialisée dans la gestion de centres commerciaux, a notamment décidé d'abaisser ses seuils de déclenchement du chauffage et de la climatisation, qui passeront à 17°C en hiver et 26°C en été.



Le groupe compte, par ailleurs, ne plus avoir qu'un recours limité au chauffage la nuit, à un niveau permettant simplement de maintenir les installations hors gel.



Il procédera, enfin, à l'extinction de l'éclairage général et des enseignes une heure après la fermeture du dernier commerce, tout en ajustant les débits d'air des dispositifs de ventilation de ses locaux.



Face à l'envolée des prix de l'électricité et au risque de ne pas disposer de suffisamment d'énergie cet hiver, Unibail-Rodamco-Westfield, le géant du secteur, avait annoncé le mois dernier la mise en place de mesures de sobriété énergétique au sein de ses centres commerciaux.



Plus tôt dans la semaine, c'est le numéro un du luxe, LVMH, qui avait présenté des initiatives destinées à réduire sa consommation d'énergie via, entre autres, l'extinction de l'éclairage nocturne de ses boutiques.