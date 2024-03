Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: score d'égalité femmes-hommes de 93/100 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Mercialys revendique un score de 93/100 à l'index de référence du Ministère du Travail en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2023, dépassant la moyenne nationale des entreprises de plus de 50 salariés, qui s'établit à 88/100.



Au titre des différents critères composant l'index, la foncière d'immobilier commercial affiche par exemple un indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations salariales individuelles de 35/35.



'Ce score de 93/100 fait écho à l'excellente deuxième place obtenue en décembre dernier au palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120 pour la deuxième année consécutive', souligne Elizabeth Blaise, directrice générale déléguée de Mercialys.





