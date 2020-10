Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : retombe au contact des 4,50E Cercle Finance • 21/10/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Mercialys échoue brutalement dans sa tentative de franchir les 4,8E (déjà testé le 30 septembre) et retombe au contact des 4,50E. Le titre pourrait retester la base du 'flag' qui gravite vers 4,17/4,2E... l'épisode suivant pourrait conduire à une correction vers 3,6E ou à un double-bottom et une envolée vers 5,41E ('gap' resté béant depuis le 17/09.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -5.86%