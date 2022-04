Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: résultats 'largement normalisés' au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Mercialys a fait état hier soir d'une croissance organique de 2,4% de ses revenus au premier trimestre, à la faveur de l'augmentation des loyers perçus et de la baisse de son taux de vacance.



La société foncière, détenue en partie par le groupe Casino, indique dans un communiqué que ses revenus locatifs ont totalisé 43,6 millions d'euros sur la période allant de janvier à mars, contre 42,6 millions un an plus tôt.



Le groupe évoque ainsi des résultats opérationnels qui apparaissent 'largement normalisés' suite à la crise sanitaire.



Les loyers facturés s'établissent à 43,4 millions d'euros, en progression de 3,5% par rapport à fin mars 2021, après prise en compte des effets de périmètre.



A la fin mars, le taux de vacance financière courante s'établissait de son côté à 2,9%, en nette baisse par rapport à fin décembre 2021 (3,2%)



Mercialys indique que cette performance lui permet de confirmer ses objectifs annuels 2022, à savoir une progression du résultat des opérations (FFO) par action d'au moins 2%, pour un dividende de 85% à 95% du FFO 2022.



Suite à cette publication, l'action Mercialys gagnait 1,7% jeudi en fin de matinée à la Bourse de Paris.





