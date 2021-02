MERCIALYS : résultats 2020 logiquement pénalisés par la pandémie

(AOF) - En 2020, le résultat des opérations (FFO) de Mercialys ressort en baisse de 23,1% à 95,5 millions d'euros, soit 1,04 euro par action. L'Ebitda s'établit à 131,2 millions, en baisse de 19,5%. La marge d'Ebitda se contracte sous l'impact des effets de la crise sanitaire (avoirs et provisions), ressortant à 74,8%. Les loyers nets ressortent à 147,4 millions, en recul de 17,8%, sous l'impact notamment des provisions pour dépréciation de créances, usuelles et exceptionnelles.

Les revenus locatifs s'établissent à 175,4 millions, en baisse de 8,6%, reflétant les éléments de variation des loyers facturés, les droits d'entrée diminuant également par rapport à 2019 du fait d'un effet de base défavorable lié au projet d'extension du site du Port à La Réunion.

Le taux de vacance financière courante ressort à 3,8%, en hausse par rapport à fin juin 2020 (2,5%) et à fin décembre 2019 (également 2,5%), du fait en particulier de l'intégration au sein du portefeuille de Mercialys de la galerie commerciale de Dijon Chenôve, acquise fin décembre auprès d'Amundi Immobilier, avec l'objectif de relancer l'actif.

Opérationnellement, les centres commerciaux de Mercialys ont continué à surperformer le secteur, tant en termes de fréquentation que d'évolution du chiffre d'affaires des commerçants.

La fréquentation annuelle s'établit en recul de 21,3% par rapport à 2019, avec une forte surperformance de 685 points de base par rapport à l'indice de référence national du CNCC.

Le chiffre d'affaires annuel des commerçants affiche pour sa part un recul de 15%, soit une surperformance très sensible de +1070 points de base par rapport à l'indice de référence national du CNCC.

Le recul du chiffre d'affaires est moins marqué que celui de la fréquentation, le nombre d'acheteurs effectifs semblant ne pas avoir fortement diminué, résultant en une amélioration des taux de conversion (proportion d'acheteurs par rapport à celle des visiteurs) en 2020.

Le groupe va verser au titre de 2020 un dividende de 0,43 euro par action, soit 41% du FFO de l'exercice. Celui-ci correspond au résultat récurrent fiscalement distribuable et n'intègre pas de distribution au titre des plus-values de cessions d'actifs réalisées en 2020, soit 0,39 euro.

Ce dernier montant devra obligatoirement être distribué au plus tard en 2022. Cette modération de la distribution contribue à préserver la liquidité de la société dans un contexte incertain.

Les nouvelles mesures de restriction relatives à la crise sanitaire limitent fortement la visibilité de l'activité : fermeture d'une grande partie des centres commerciaux et couvre-feu.

Mercialys n'est ainsi pas en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs au titre de 2021. La société réitère ses priorités : maintien de l'effort de gestion opérationnelle, déploiement de la plate-forme de livraison du dernier kilomètre et protection des équilibres bilanciel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- « Pure player » de galeries commerciales en France créé en 2005 ;

- Patrimoine de 47 actifs, essentiellement hors Ile-de-France, d'une valeur de 3,6 Mds€ ;

- Revenus locatifs tirés à 31 % des équipements de la personne, à 26 % des surfaces alimentaires, à 14 % de la culture, cadeaux & sports, à 11 % de la santé et beauté, de 8 % de la restauration et de 9 % de l'équipement du ménage et des services ;

- Stratégie en trois volets : actifs leaders dans leur zone et présents en centre-ville, une offre de marques nationales et internationales attirées par le concept financier Casual Leasing, une croissance des ventes supérieure à celle du marché ;

- Capital ouvert avec une participation forte de l'actionnaire de référence Casino (25,16 %) devant Generali (8,01%), Eric Le Gentil présidant le conseil d'administration de 11 membres, Vincent Ravat étant directeur général ;

- Bilan tendu avec 1,6 Md€ de dettes (notées BBB avec perspective négative) et un ratio d'endettement LTV en hausse à 41,1 % mais 490 M€ de disponibilités.

=/ Enjeux /=

- Stratégie en 5 axes : connaissance des clients via l'écosystème digital, enrichissement des parcours de la clientèle, multifonctionnalité des centres, intégration des centres dans le dernier kilomètre de la chaîne logistique et ancrage multi-local, en s'appuyant sur un pipeline de développement de 568 M€ d'ici 2025 ;

- Stratégie d'innovation fondée sur un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » dont les données sont mises à disposition des enseignes clientes ;

- Stratégie environnementale en 5 chantiers ; réduction de 20 % des consommations d'énergie, valorisation de 55 % des déchets, recul de 15 % des consommations d'eau, clauses RSE pour 8° % des achats et action en faveur de la biodiversité ;

- Déploiement de l'offre Ocitô de vente et distribution aux clients finaux de l'ensemble des produits vendus par les enseignes des centres et déclinée en « Ocitô.net », marketplace permettant aux consommateurs d'accéder facilement à l'offre des commerçants présents dans leur centre, « Ocitô.logistique », permettant aux enseignes de développer le ship-from-store et « Ocitô.transport », éventail de solutions d'adressage du dernier kilomètre - ; - Retombées du nouveau programme fidélité 100% digital.

=/ Défis /=

- Deux critères spécifiques au secteur foncier: l'actif net réévalué ou ANR (19,90 €), à comparer au cours de Bourse ;

- Enquête en cours de l'Autorité des marchés financiers sur la déconsolidation de Mercialys en 2013 ;

- Sensibilité à l'activité des enseignes Casino qui génèrent 27,5% des loyers totaux ;

- Impact de la pandémie : recul de 3,6 % des revenus locatifs et de 12,5 % du bénéfice net ;

- Réaction à la pandémie : suspension des investissements hors maintenance des sites, renégociations des loyers et de leurs délais de paiement, refinancement de la dette et accélération du déploiement multicanal ;

- Objectifs 2020 d'un résultat des opérations en recul de 10% à 15% et d'un taux de distribution du dividende entre 70% et 95% ;

- Après un recul du dividende 2019, attente pour le dernier trimestre d'un éventuel acompte.

