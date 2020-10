Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : résultat satisfaisant, la prudence reste de mise Cercle Finance • 19/10/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Mercialys publie les chiffres de son activité pendant la période, une activité ' globalement satisfaisante ', estime Vincent Ravat, le directeur général. Les revenus locatifs (138,3 millions d'euros) reculent de 2,6 % par rapport à septembre 2019. Le groupe indique par ailleurs avoir consenti à des allégements de loyers dans le cadre de ' négociations-Covid ' pour un montant total qui devrait s'élever à 13,5 millions d'euros. Dans un contexte d'incertitude et de pandémie, Mercialys réitère ses objectifs annuels 2020 avec les réserves d'usage : un résultat des opérations (FFO) par action de baisse de 10 à 15% par rapport à 2019 ; un dividende qui s'établira dans une fourchette de 70 à 95% du FFO 2020. Aucun nouvel objectif de croissance organique n'a été fixé.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +4.73%