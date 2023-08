Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : reprise vigoureuse sur 7,85E, se hisse à 8,50E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 15:56









(CercleFinance.com) - Mercialys confirme sa reprise vigoureuse sur 7,85E: le titre enchaîne 6 séances de hausse et se hisse au contact de 8,50E, sa meilleure marque depuis la mi-juillet.

Le prochain objectif n'est autre que le retracement du zénith estival des 8,78E du 12 juillet dernier.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +2.12%