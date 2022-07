Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : reperd -1% à 8,60% mais reste positif sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Mercialys reperd -1% à 8,60% mais reste positif sur 2022, ce qui en fait un des titres les plus résilients du SBF-120 cette année.



Le titre effectuait un sans faute depuis le 1er juillet, passant de 7,65 à 8,8E dans le cadre d'une 'hausse funiculaire' qui aurait dû déboucher sur le test d'une grosse résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 9E.

Après une reprise de respiration (une éventuelle consolidation vers 8,1E), Mercialys pourrait repartir à la conquête de cet objectif majeur.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -1.95%