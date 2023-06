Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : repasse en force au-dessus des 8E information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Mercialys repasse en force au-dessus des 8E mais ce n'est pas encore une étape décisive : il faudra en effet que le cours refranchisse la résistance des 8,09E du 8 mai pour valider une reprise en 'V' en direction des 8,80E, l'ex-plancher du 25 au 28 avril (date d'ouverture d'un 'gap' sous 8,81E).





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +3.75%