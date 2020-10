Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : remporte le Grand Prix de la transparence Cercle Finance • 06/10/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Mercialys a été récompensée lors de la 11ème édition des Grands Prix de la transparence qui s'est tenue ce mardi, obtenant le Grand Prix toutes catégories. La société se classe ainsi à la 1ère place du SBF 120, attestant de l'exemplarité de ses pratiques en termes de communication financière et extra-financière.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +2.49%