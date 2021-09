Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : recrutement d'un secrétaire général information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 18:32









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce ce soir le recrutement de François Klitting au poste de secrétaire général. A ce titre, il intègre également le comité managérial de la société. Jusqu'alors directeur général du groupe immobilier Spirit, François Klitting 'interviendra en appui de la direction générale de la dociété, sur les projets de développement stratégique et d'organisation et rapportera directement à Vincent Ravat, directeur général', indique Mercialys. Après avoir débuté sa carrière au sein du groupe CEPME devenu BPI France, François Klitting a occupé successivement les fonctions de directeur financier d'AXA Investment Managers, de directeur des investissements d'AXA France, de directeur général d'AXA Banque et de Pprésident d'AXA Assistance France.

