(CercleFinance.com) -Mercialys rebondit in extremis sur les 9,15E (plancher du 13 avril) et s'épargne ainsi une rechute vers 8,66E, le plancher du 23/03. Au-delà de 9,62E, le titre pourrait s'acheminer vers un re-test de l'ex-plancher des 10E.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +1.86%