Mercialys : rachat partiel d'une obligation 2023

(CercleFinance.com) - Mercialys indique avoir clôturé le 3 juillet l'offre de rachat partiel de son obligation de 750 millions d'euros à maturité mars 2023, opération qui a fait suite à l'émission, le 30 juin, d'une nouvelle obligation à horizon 2027. Le montant nominal apporté dans le cadre de l'offre de rachat s'élève à 181,3 millions d'euros. Les obligations rachetées seront annulées le 7 juillet. Le montant résiduel en circulation de la souche à échéance mars 2023 s'élèvera ainsi à 568,7 millions. 'Ces opérations de refinancement permettent d'allonger la maturité moyenne de la dette tirée de Mercialys, de 3,2 ans à fin juin 2020 à 3,9 ans', souligne la société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +0.92%