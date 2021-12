Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : rachat partiel d'obligations 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir clôturé le 6 décembre l'offre de rachat partiel de son obligation d'un montant résiduel de 549,5 millions d'euros à maturité mars 2023, le montant nominal accepté par la société dans le cadre de cette offre s'élevant à 80 millions d'euros. Les obligations rachetées seront annulées d'ici le 31 décembre 2021. Le montant résiduel en circulation de la souche à échéance mars 2023 s'élèvera ainsi à 469,5 millions. Cette opération participe à l'optimisation de la maturité de la dette de la foncière.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -0.24%