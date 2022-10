Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: progression dans le classement du GRESB information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Mercialys indique continuer de progresser dans le classement annuel 2022 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), pour atteindre la deuxième place de sa catégorie, celle des foncières commerciales européennes cotées.



Elle obtient la note de 91/100, en progression de deux points par rapport à 2021, tandis que la moyenne du GRESB, à 74/100, recule d'un point. La société conforte ainsi son statut 'Green Star', la plus haute catégorie du benchmark, pour la sixième année consécutive.



Sur les 14 thématiques composant ce benchmark, Mercialys performe notamment dans la catégorie management, 'reflet de sa gestion intégrée de la RSE au coeur de la stratégie avec un score maximal pour quatre des cinq thématiques associées'.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -2.20%